纪赟：学术交流最好的一年

前阵子有位亲戚介绍的人辗转来访，说是为了移民来新加坡。对做生意与移民毫无兴趣与经验的我，自然让他扫兴而归。但聊了几句就听他叹气，说现在与三年前简直判若云泥。2019年他与商界朋友对生意与整个世界的前景，充满美好的想象。换汽车、换房子、去欧洲旅游、大力加杠杆扩张生意，不仅是超前消费，最重要的是对生活信心满满。疫情三年，外部世界变了，内部的小环境也迅速崩塌。现在他想全家“润”出来，原因非仅为生意难做，更主要还是前景存有太多未知数。与其惶惶不可终日，不如亏本清盘，先逃再说。

我是不喜出门之人，最近偶然翻照片，才发现2019年我竟出国开了那么多会。年中与年尾学术季时，竟然一个月要出国三次。现在的我已整整四年没参加过任何国外的实体会议。那个国际学术交往无比自由的2019年，就永远定格在我的相册中。

国际学术交流的中断，非仅因疫情影响。世界性的疫情不但未使国家间保持团结，反而使矛盾日趋激化。有朋友今夏要在香港举办学术会议，我帮着叫几位台湾的学友，结果应者寥寥。一位明确说是因政见不同，不愿意涉足陆港澳。另一位老友本已答应，最终变卦则是因为作为校级领导，受到台湾行政规定的约束。台湾各国立大学的校级领导，去陆港澳参加纯学术会议，也不像以前那样自由了。大陆一位学界朋友也提到，他刚接到台湾的学术会议邀请，但因为“自由行”政策的取消，只能作罢。