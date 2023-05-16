反省环保意识形态的塑料袋收费

国会今年2月通过修正法案，预定在6月间推出超市征收塑料袋费用的规定。其实国人对塑料袋收费见仁见智。2021年4月的一项网上调研，早报网发现只有38%受访者愿意为一次性塑料袋付费，其余超过六成（62%）则希望能在超市继续免费索取塑料袋。但既然已经确定施行这项政策，我想也不妨聊聊世人面对意识形态的反应。

自然环境与人类生存息息相关，打从环保运动在1970年在全球掀起，可以说环境保护已是每个地球人的共同使命。因此，环保意识的提升，逐渐变成意识形态，是可以理解的。虽然50多年过去，按道理说，科技发展日新月异，应该会对塑料处理有更好的办法。事实上，科学家已经研发出裂解柴油（pyrolysis oil），而新加坡的垃圾焚化炉，也已经具备相关处理能力。在2020年3月国会辩论时，永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士曾经阐明，新加坡的垃圾焚化厂具有环保能力，可焚烧处理塑料袋而非直接填埋，进而发展新油创新工业（NewOil，裂解柴油类）。

不过，多名国会议员要求政府考虑对塑料袋征收费用，认为收费才会让塑料袋使用率明显下降，起到环保效益。因此，塑料袋收费法案一推出，基本上就水到渠成。试问有谁敢冒险提出不同看法，反对环保呢？至于我们的垃圾焚化厂是否仍有能力焚烧处理塑料袋，我想已是次要考量了。