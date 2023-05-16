中文系跨校修课之探讨

在教育部的协调下，在深入探讨后，只要中文系衮衮诸公愿意破除学制藩篱，同意跨校选课对新加坡的华文教育发展利多于弊，原则上认可这个制度，那么，具体如何落实，有关各造是可商定出有效方案的。

新加坡国立大学中文系今年庆祝成立70周年，举办系列座谈会与讲座，本着“立足本土，放眼世界”的宗旨，继续致力于促进本地与区域语文教育和研究事业。3月4日，该系与新加坡华族文化中心等机构联办“前瞻：新科技、新社会与新加坡的华文教育”座谈会，这是系庆的一大活动，旨在通过前瞻性思维，探讨人工智能技术等科技，以及新社会现状为华文教育带来的机遇与挑战。

然而，从会后的新闻报道以及相关座谈会纪要看来，发言嘉宾的谈话内容更多是各自的报告与表述，即使有所交流，也仅限于相互激励与了解。我不是教育研究者，不过，直觉告诉我，由于缺乏具针对性的实质合作项目探讨，以至于座谈会留有纸上谈兵之憾。

座谈会举行后一个星期，也就是3月11日，台湾大学杜鹃花节举行开幕仪式、学系博览会和学生社团博览会。台湾《联合报》报道，台湾师范大学校长吴正己在开幕仪式上指出，台大杜鹃花节吸引高中生朝圣，不少台师大学生也来逛学系博览会，三校近年开放双主修，台大野心勃勃，吸引了不少台师大优秀学生，台师大、国立台湾科技大学多有各自特色系所和课程，也欢迎台大学生双主修。