进步力量与民粹携手赢得泰国选举胜利

随着军人当权后民权的萎缩，以及世界上政治革新浪潮的影响，泰国市民阶层的民权意识、对军人和王室的不满，都日益增强。他们意识到，农民阶层、工人阶层、其他下层弱势群体，并不是他们的敌人，相反是应团结和帮助的对象。正是这样的转变，让泰国市民阶层由保守主义转向社会民主主义，更加强调社会公正、国民福利、底层权利与尊严。

泰国5月14日举行下议院选举，综观选举结果，代表民主进步势力、持中左翼社会民主主义立场的前进党，成为最大赢家，获得下议院逾30%的席位。民粹主义的为泰党，虽未能维持下议院第一大党地位，同样显示了达信派系及泰国乡村民粹力量，在选举政治中强大的实力。这两大政党皆有着强烈的民主主义／平民政治、反王权、反军人干政、反威权色彩。两党合共得到下议院近五分之三议席，也能反映民心所向。

在泰国，一方面是自20世纪中期就已逐步确立的民主政治日益成熟、城乡公民社会蓬勃发展；另一方面则是在军人频繁干政和王室对政治深度的介入下，专制威权对民主体制的侵蚀、对人民权利的损害。这引发了泰国人民反抗军人与王权的一系列抗争行动。关于这些，笔者在2020年9月发表于《联合早报》的文章《泰国反军人干政与反王权政治浪潮合流》一文已做详细分析。

今年大选中，前进党和为泰党的胜利、亲军人政党的失败，再次表明多数泰国人民追求民主、反对军人干政的强烈意愿。