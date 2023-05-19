郭振羽：新闻理念 人文关怀——报人林任君的坚持

坚持维护媒体的公信力，是主流媒体的“最后的防线”。一旦失去公信力，传统媒体将无法抗拒自成一体的自媒体的挑战，早晚会为读者抛弃。

林任君先生于1977年加入《星洲日报》国际新闻组工作，1993年升任《联合早报》代理总编辑，2015年由报业控股华文报集团总编辑任上退休，前后从事新闻工作38年，是位终生献身新闻事业的媒体人。他在早报主持编务22年，恰逢新加坡社会急速发展，国际局势诡谲多变的年代。林老总面对如此局势，仍能秉持原则，坚持理念，就原有的基础上建立起今日《联合早报》的定位和个性（或可称为“报格”），巩固了早报在新加坡以至于广大华文文化圈的地位。

这部文集收录了任君多年在早报发表的文稿共87篇（包括四篇英文论文），文稿长短不一，包括论文、演讲、时评以及专访。最早一篇是1986年元旦特辑《中国经济改革的历史意义和国际影响》；最新一篇是今年3月在早报发表的时评《看着那颗气球，想起了威尔斯、斯诺登》。早报百年，任君掌舵22年，这部文集也是早报百年史一段珍贵的记录。

文集贯穿任君多年办报的理念，阐述了对于早报作为新加坡标杆华文报的定位，承诺了早报的使命，肯定了早报超越新加坡，作为大中华区华文读者的媒体。