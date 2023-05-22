郗明蓉、张添：依托安理会决议应对缅甸危机

缅甸危机持续两年仍悬而未决。除了依托亚细安，国际社会也将目光投向联合国。两年多来，联合国先后通过第75/287号《关于缅甸局势的决议》和第77/227号《缅甸罗兴亚人和其他少数群体的人权状况决议》。2022年12月21日，联合国安理会通过了联合国第2669（2022）号决议。2023年3月13日，安理会在决议后首次举行闭门会议，讨论缅甸问题。

亚细安要依托安理会决议发挥作用，应对其“授权管制”的效用进行谨慎、合理的预期。安理会的软法性（soft law）措辞，将塑造利益相关方的行为，亚细安在地区事务中的中心地位，或将更具正当性。同时，也可依托承诺一致性原则，鼓励缅甸基于合理的国际期许，制订一些行动蓝图，循着更加确定的目标，推动缅甸危机的解决。

2021年2月1日缅军掌权后，安理会举行了三轮磋商，发表一份主席声明、两份媒体声明，呼吁各方对话达成和解，并支持亚细安主导斡旋。联合国大会第75/287（2020）号决议，要求军方恢复民主进程，停止暴力。然而一年半过去，问题几乎没有进展。2022年12月21日，安理会以12国赞同，中、俄、印三国弃权通过了第2669号决议。三国认为缅甸问题的解决需要时间，不宜一味地施压，使问题复杂化、长期化。英、美等国则认为决议“过软”，须要采取更多具体有效的措施，缅甸反对派的“民族团结政府”也持相同观点。缅甸军方则表示反对。