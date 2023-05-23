伟达：国际谋局的“面子和里子”

国际关系中常见有三种立场：拥护、反对、中立。外交斡旋捭阖的基本目的，就是不断扩大对己方的拥护面，缩小反对面，争取中立方。但如果适得其反，自己的朋友愈来愈少，对立面急速膨胀，中立方也更多跳槽到对立面去了。这就不是成功有利的外交。

在国际舞台上纵横捭阖，国家的目标一般是面子里子兼顾，面子是形象和影响，里子是主权和利益。这其中最忌讳的，就是瞎折腾，最后弄得一无所得。在中文语境里，“折腾”一般是个贬义词。在中国改革开放曾经最辉煌的年代里，当时的中国最高领导层抚今思昔，似乎颇有心得体会，于是直接将“不折腾”这样略显直白通俗的表述，作为国家大政方针总结宣示出来。

“不折腾”看似简单的三个字，实际上是历史悲剧和惨痛教训的深刻积淀，对弯路歧途的反省结晶，是把中国事情办好的大谋划大智慧。可以说搞不懂这三个字重大意涵的人，就是不真懂近现代中国的历史和现实，以至未来。

“折腾”主要指把动静搞得很大的瞎胡闹，劳民伤财，甚至祸国殃民，再简明扼要一点，就是指做无用功。譬如中国前一阶段外交方针和操作，刚刚出现一些积极的调整起色：缓和中东紧张局势，促成主要国家间复交；与法国和欧盟重启高层交流，庭院叙茶，抚琴“流水”，也获得对方积极反响。不料中国驻法国卢姓大使却忽然出来一阵“瞎折腾”，作为国家副部级官员，全权特派大使，竟然公开宣称“苏联加盟共和国主权未定论”，与国际法准则和既定现实南辕北辙，引发欧洲及世界政治舆论大哗、反弹和谴责，令中国的魅力外交努力化成无用功，面子里子双重损失。