陈国祥：台湾总统大选形塑和战大局

这场大选过程中的拉锯必然激烈，胜负主要取决于两位候选人的中国论述与避战之道；侯友宜及赖清德所展现的政府领导人形象的良莠，也将是选民投票的决定性因素。

台湾将于2024年1月13日举行总统大选，执政的民进党候选人赖清德已经展开竞选活动，第三大党民众党主席柯文哲登记党内初选，国民党决定征召新北市市长侯友宜披战袍。三个主要政党候选人就战斗位子开战，一场决定两岸和平与战争大局的大选就此展开。这次选举是在美中关系以及两岸关系空前对立的背景下举行，选举结果将对世局产生重大影响，所以受世人关注程度甚于前七次总统大选。

赖清德表示这次大选不是统一与独立之争，这个说法基本正确，因为目前台湾主张即刻统一与法理台独者，只有少数极端分子，多数人倾向于维持现状，但究竟“和中”抑或“抗中”有利于现状的维持，两方仁智互见。主张和中者被对方视为投降派；主张强力抗中者，则被对方视为挑衅中共。“和中”与“抗中”的选民分布状况，将影响选民的投票行为，如果抗中意识减弱而和中主张成为主流，则有利于侯友宜当选，反之则对赖清德有助益。

民进党连续两次在大选大败国民党，国民党遭受重创之后力图反扑，虽然在两次地方公职选举中赢得压倒性胜利，但在中央层级选举，民众关切的焦点是如何对抗中国大陆的统一压力与军事威胁。民进党擅长操弄反中保台咒语，抗中斗争一抓就灵；国民党受困于“亲中”形象深入人心，无法利用地方包围中央的策略扭转颓势。