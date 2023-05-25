胡林生：为华文课程编制文化辅助配套的探讨

通过人工智能来制作选择性文化课题的辅助配套，灵活应用各种形象性的图像影片，配搭悦耳动听的情景音乐，学生对特定文化课题的兴趣和理解，必然大大提升。

生成式人工智能——ChatGPT之所以广受欢迎，主要原因是交流课题切入的广度和深度，几乎没有边界，在很大程度上节省了查询时繁琐资料的整合和复杂的程序。还有，人工智能也可以在影视、图像、语音等方面提供生成式资料，对有关课题的说明有极大的辅助作用。

双文化和语特课程早在2005年，双文化课程已经在一些中学和特选学校开始实施。顾名思义，双文化原本是指两种文化的对比研讨和学习。双文化课程的主要学习目标，简括地说，有以下几点：一是培养精通东西方社会和文化的精英分子。二是培养对东西方历史、文化和现代社会发展有分析能力的文化学者。三是开拓学生的国际视野，进而树立正确的世界观和社会观。

文化的涵盖面既广且深，包括精神文明，也包括物质文明的各个层面。双文化课程的实施，并没有固定的教学课题内容，教育部只提出指导方针。不同学校的双文化课程，皆由各校灵活处理。各校讲授方式多样化，如课题讲解、专题研讨、浸濡计划等，可说各有千秋。南洋女中、华侨中学和德明中学，曾开办为期四年的双文化课程，从中三到高二。此外，课程设有奖学金，获得双文化奖学金的学生，可到中国浸濡六个月，到欧美浸濡两个星期。