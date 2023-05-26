郭良平：烧几个社会主义脑洞

人工智能有可能创造出比市场更优越的资源配置方式。市场仍然会是经济生活的一部分，但会从“起决定作用”的宝座上退位。随之贬值的，是西方新古典经济学和与之伴生的自由主义意识形态。

2023年有可能以人类社会迈向后资本主义的一个转折点而载入史册。然而，这个转折点的标志，既不是人们对后资本主义产生了清醒的认识，更不是推动后资本主义力量的成熟壮大，而是资本主义生产方式的难以为继，和后资本主义生产力的逐渐清晰。后者为前两者的最终出现创造了条件。

尽管被西方国家视为异类而受到排挤，中国在2023年面对的是同资本主义国家几乎一模一样的问题：市场疲软、有效需求不足；楼市和股市的泡沫；政府债台高筑、财力不足；由持久“量化宽松”引发的通货膨胀——但在中国，拜文化传统中的节俭和高储蓄率之赐，还有可能像日本那样面临通缩；工厂倒闭或外迁、大规模失业；只增不减的工作和生活压力；身心交瘁和对前途普遍的悲观情绪；充满社会的不满和戾气等。

在这些现象下面，中西方都面临同样一个资本主义的基本矛盾：经济在产能上完全可以满足所有人的基本物质需要，却又在大批人生活没有着落的情况下，不得不大规模去产能，让更多人生活没着落。简言之：物质财富极大丰富中的持续贫困。这种贫困在发达资本主义国家中还在扩大；如果沿着目前的道路走下去，中国迟早也会面临同样的问题。