纪赟：以“新加坡”之名

多年前有同事的上海朋友来玩，一起便饭时才知道他是去看著名的“新加坡旁”的房地产项目。我们听后大吃一惊，赶紧提醒他慎重，因为“新加坡旁”与“新加坡”完全不是同一回事！他当时还说会慎重，过了一阵子才知道，他还是一口气买了两个单位。此后就不用多说了，再加上疫情，那两套房子不但扔在那里发霉，价格也是一言难尽。当然，无良的开发商肯定早就盆满钵满，剩下无数维权无门的苦主，以及平白无故背了黑锅的“新加坡”。话说当年用“新加坡旁”打广告的房地产商，可是一分钱代言费都没给过新加坡呀。

《海峡时报》4月16日有一则报道，提到一位印度资深记者收到自称是“新加坡国立大学（NUS）高级项目经理”的约稿，以明显高于印度的稿酬，约他撰写仅供“内部参考”的政治地缘政策分析。这位警觉的记者查了下，发现约稿者身份为假冒。他发现还有其他人冒用新加坡的各类大学、研究机构与知名国际咨询公司的名义，以套取同类国际形势分析。此事到底真相如何，弄不好又要成为国际政治的罗生门。但它马上让人想起前几年的“姚俊威案”及国大的“黄靖案”。姚就是以新加坡的名义成立幌子公司并招募情报分析人员。黄更是以国大李光耀公共政策学院特聘讲座教授，以及国大亚洲与全球化研究所所长的名义，来从事一些无法示人的活动。

即使如此，一个明显的疑问还是浮现：为什么会以新加坡，而非别国名义来套取宝贵的国际战略分析资源？这彰显了新加坡在中西阵营之中的何种特殊地位？很多人一直误解新加坡外交政策的基础，只是要在日益对立的中西方寻求一个平衡点，却忽视了新加坡国策本身的特征。这其实也与各大国对新加坡这种蕞尔小国天然的轻视有关：作为小国，难道不是只能依附于大国吗？作为小国，哪里会有自己的独立价值存在？