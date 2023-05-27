金建国：人民币无法取代美元

人民币成为世界货币的唯一途径，是建立“人类命运共同体”，在这个共同体内，通行的货币是人民币。问题是“人类命运共同体”何时能建立起来？

去美元化和外国政府想要摆脱对美元的依赖，是几十年来的老话题，但从来没有撼动过美元作为世界货币的地位。自1960年代以来，外国资本和有些国家对美元的主导作用怀有不满。法国前总统戴高乐反美情绪强烈，他反对美元霸权，曾扬言要用军舰装运美元去美国换黄金。与戴高乐一样，今天扬言去美元化的国家只是一种政治诉求，缺乏现实的经济支撑。马克·吐温有一句名言：“我的死亡报道被严重夸大了”，有关美元被取代的报道也被严重夸大了。

美元的主导地位依旧稳固美元仍然是世界上占主导地位的“交易媒介”，即买卖商品的手段。例如，今年3月，全球银行间金融电信协会（SWIFT）报告称，美元是全球支付系统中最常用的货币，占支付总额的41.7%，紧随其后的是欧元。相比之下，尽管中国在全球贸易中所占比例相对较大，但人民币在SWIFT支付中的使用率为2.4%。

美元仍然是全球主要的“记账单位”，这意味着它是贸易伙伴衡量所交换商品和服务市场价值的标准方式。根据美联储的数据，从1999年到2019年，美元在美洲的贸易发票中占96%，在亚太地区占74%，在世界其他地区占79%。唯一的例外是在欧洲；鉴于欧盟伙伴之间的频繁贸易，欧元是主要的计价货币。