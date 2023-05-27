林增如：漫画在亚洲的2023年角色

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林增如

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更新 / 2023年5月27日 8:59 AM
发布 /
发布 / 2023年5月27日 5:00 AM
早报“生活百态”漫画展线上线下同步进行，公众在榜鹅综合社区中心欣赏漫画并扫码了解漫画背后的故事。（陈渊庄摄）
早报“生活百态”漫画展线上线下同步进行，公众在榜鹅综合社区中心欣赏漫画并扫码了解漫画背后的故事。（陈渊庄摄）

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在刚过去的星期日（5月21日），我参加了《联合早报》庆祝创刊100周年，在榜鹅综合社区中心（One Punggol）一楼举行的“生活百态”线上线下漫画展推介仪式。现场展出10位早报漫画作者的各一幅作品，参观者只要扫描QR码，就能看到更多他们的漫画。这些QR码也会贴在指定的小贩中心的桌面上，食客在扫描后，就能一边享用美食，一边用手机欣赏漫画。漫画展的专属网页（http://bit.ly/zb100comics）所展出的大多数漫画，透过幽默有趣的视角，描写新加坡的生活点滴。


这与10年前在国家图书馆举办的早报庆祝创刊90周年漫画展大异其趣。本世纪初，我在新加坡国立大学历史系撰写了一篇关于1907年至1980年新加坡华人漫画史的硕士论文，因而以顾问的身份参与了那次展览。展览使用了我的研究资料，配合展览活动，我也做了一次演讲。

那次展览较具历史意义，展出了从1923年至2013年的漫画作品，反映了过去90年来新加坡社会的变迁。本次展览别出心裁，利用新的平台和科技，以不同的方式展示本地漫画作品，令人耳目一新。公众无须参观静态展览，就可通过扫描特定小贩中心的桌面上的QR码，参观漫画展。去小贩中心用餐则是我们日常生活中的一项主要活动。

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