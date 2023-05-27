林增如：漫画在亚洲的2023年角色

在刚过去的星期日（5月21日），我参加了《联合早报》庆祝创刊100周年，在榜鹅综合社区中心（One Punggol）一楼举行的“生活百态”线上线下漫画展推介仪式。现场展出10位早报漫画作者的各一幅作品，参观者只要扫描QR码，就能看到更多他们的漫画。这些QR码也会贴在指定的小贩中心的桌面上，食客在扫描后，就能一边享用美食，一边用手机欣赏漫画。漫画展的专属网页（http://bit.ly/zb100comics）所展出的大多数漫画，透过幽默有趣的视角，描写新加坡的生活点滴。



这与10年前在国家图书馆举办的早报庆祝创刊90周年漫画展大异其趣。本世纪初，我在新加坡国立大学历史系撰写了一篇关于1907年至1980年新加坡华人漫画史的硕士论文，因而以顾问的身份参与了那次展览。展览使用了我的研究资料，配合展览活动，我也做了一次演讲。

那次展览较具历史意义，展出了从1923年至2013年的漫画作品，反映了过去90年来新加坡社会的变迁。本次展览别出心裁，利用新的平台和科技，以不同的方式展示本地漫画作品，令人耳目一新。公众无须参观静态展览，就可通过扫描特定小贩中心的桌面上的QR码，参观漫画展。去小贩中心用餐则是我们日常生活中的一项主要活动。