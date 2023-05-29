黄一展：泰国变天大选新变局

怎么透过社群力量的串连，用更生动易懂的方式做政策行销，精准地锁定对政治恶斗不满的庞大中间选民，是这次前进党胜选的关键。

5月14日，泰国举行自2014年政变以来的第二次全国大选。之所以备受各界注目，不光这是疫情后首度全国性大选，更是因这场选举可视为新派系与军系之间的竞争，泰国民众是否真如民调所显示的，厌倦了老是由军事强人执政。再者，则是由于选制的关系，各党各派的候选人林立（共67个政党登记参选），地方势力颇有互不相让的气势，被许多政治观察家评论为近代泰国最难预测的选举。

果不其然，开票结果显示，披塔所领导的前进党（代表色为橘色）取得下议院500席中的151个席位，一跃成为国会最大党。紧随其后的则是选前民调一路领先的为泰党（代表色为红色），由前首相达信之女佩通坦带领，夺下141席。代表军方势力的两名军事强人“双巴”巴育和巴维及所属政党，加在一起也不过76席，比起上一次的116席掉了近三分之一，说是惨败毫不为过。

先谈谈几个大选令人意料之外的状况，原本很被看好的为泰党与佩通坦，不敌新兴的前进党，可见“红衫军”的光环已不在，泰国政治再也不是简单的非黄即红的二分法。民众对传统二元对立的厌烦，给了第三势力崛起的空间，这从上一次2019年大选的未来前进党（前进党的前身）风靡年轻族群就可见端倪。其次，达信的影响力在泰国也可谓日益式微，虽说仍有基本盘的支持，但要想复制当年一口气拿下三分之二绝对多数的盛况，恐再无可能。佩通坦在选前振振有词告诉支持者，不会与前进党合作，但结果陆续公布后，随即转变态度表示愿意共同组阁，以谋求泰国的稳定发展，还真是印证了那句话：“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益”。