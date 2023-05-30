黄元：中美胜负决战在印太

中美之间将通过在印太地区的决赛，重新定义自己在全球的地位，也将重大影响未来全球的发展机制和秩序。双方在印太的博弈事项包括：台湾问题、南中国海问题、亚细安国家的发展观与全球观及同中美间的发展关系等。

随着中国在中亚、西亚及中东事务影响力日益增进，中国在全球事务的影响力逐渐攀升，但中美接下来将在印太地区围绕发展理念、综合国力与全球影响力展开艰苦鏖战。美国能否持续维持全球霸主地位及会否走向衰落，中国能否实现可持续民族崛起及制衡美国，最终的决赛场不在中亚及西亚，不在中东及非洲，不在中美洲及南美洲，也不在欧洲，而在印太。印太地区及印太事务将是全球未来经济、政治、外交与军事领域的重要角逐场。

中美之间将通过在印太地区的决赛，重新定义自己在全球的地位，也将重大影响未来全球的发展机制和秩序。双方在印太的博弈事项包括：台湾问题、南中国海问题、亚细安国家的发展观与全球观及同中美间的发展关系、印度的发展能力及同中美间的关系方式、包括澳大利亚和新西兰在内的大洋洲地区与中美之间的关系方式。其中台海、南中国海与亚细安三者，将决定中美决赛的最终胜负及中美关系走向。

美国正日益重视增进与亚细安（东盟）国家之间的经济发展与军事合作关系。3月23日，美国众议院通过《提升亚细安关系法案》，给予亚细安外交特权与豁免权，使其成为与欧盟和非洲联盟享有同等地位的国际组织。这是美国探索或者说升级与亚细安新合作格局的重要行动。