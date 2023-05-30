张云：四场峰会背后的国际政治大变局

一个月内几乎同期召开的四场峰会，展示了国际政治格局日益朝着多极化方向演进，非西方世界峰会的日益活跃，也将是今后国际外交上的重要趋势和特点。

七国集团（G7）峰会在日本广岛落下帷幕，从媒体关注度的视角来看，这无疑是一场“盛会”：乌克兰总统泽连斯基的闪电登场，吸引了全球关注G7团结一致援乌抗俄到底的决心；邀请印度、印度尼西亚、库克群岛、摩洛哥、巴西、越南、澳大利亚、韩国八个国家召开扩大会议，似展示G7的国际动员力；参会国家领导人集体向广岛核爆炸慰灵碑献花篮，似乎体现G7在无核化上的领导力。事实上，5月可以说是一个峰会季，除了G7峰会外，先后有三场重要“非西方峰会”召开。这些会议实质性不低于G7，应该获得更多全球关注，因为代表国际政治大变局的趋势和特征。

G7复活论的虚实G7一度受到“不要论”和“过时论”的批评和指责。2009年，美国时任总统奥巴马曾经说，没有中国、印度和巴西参与的方向是不对的。特朗普时代，G7更是陷入生存危机，2018年特朗普提前离开G7加拿大峰会，去新加坡和金正恩举行美朝首脑会谈。2022年2月的乌克兰危机似乎让G7重新从分裂走向团结，不少分析认为“G7复活”了。

然而媒体上的“高光时刻”并不能完全代表峰会实质成果。以讨论全球经济问题为中心的G7，对当前美国国内的提高债务上限和国内债务违约危机，调整货币政策等对世界经济的负面外溢作用，几乎没有讨论；在紧迫的全球课题的气候变化问题上，G7没有能够对石化能源进行更加严格的承诺，也没有就去碳等提出具体时间表。一方面G7要补齐制裁俄罗斯的漏洞，另一方面在气候变化上却是主动留下大量的漏洞，让那些深受气候变化影响的发展中国家颇有微词。