谢乐天：七国集团能赢得“全球南方”吗？

新兴大国主要关注自身的发展问题，侧重于为本国发展赢得较为稳定的外部环境。他们更乐于奉行一种类似于冷战时期“不结盟运动”的中立外交路线，避免卷入纷繁复杂的大国争霸的“结构性矛盾”之中。

随着七国集团（G7）广岛峰会的落幕，似乎全世界的目光再度从外交谈判桌上的尔虞我诈，重回俄乌冲突下的刀光剑影。但此次广岛峰会所产生的后续影响，仍然会持续很长一段时间。

此次峰会是冠病爆发以来，七国集团所开展的规模最大、与会成员最多的一次。具体反映在扩大会议层面，广岛峰会实现了进一步“扩员”。澳大利亚、巴西、科摩罗（非盟轮值主席国）、库克群岛（太平洋群岛论坛轮值主席国）、印度（二十国集团轮值主席国）、印度尼西亚（亚细安轮值主席国）、韩国、越南等八个国家被邀请参会。同时，联合国、国际能源机构、国际货币基金组织、经合组织、世界银行、世卫组织、世贸组织、欧盟等国际或地区组织也受邀参会。更为重要的是，在峰会期间，乌克兰总统泽连斯基到访广岛，开展了密集的外交活动，并在寻求七国集团加大援助的同时，也谋求其他与会伙伴的理解与支持。

乍一看，此次广岛峰会似乎已经成为了一次小规模的“世界全家福”，几乎涵盖了世界各大洲以及这些地区的支点型国家。对此，日本政府称之为七国集团同新兴市场国家和发展中国家组成的“全球南方”（global south），围绕“走向和平稳定、繁荣的世界”的主题，就全球发展议程展开讨论，共同推动全球治理。须要注意的是，作为世界上最大的发展中国家——中国的缺席——是否能意味着“全球南方”分量十足。同样，俄罗斯的缺席，是否能使得俄乌局势迎来真正的降温，并实现真正的和平？