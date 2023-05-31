吴俊刚：世界需要鲁仲连

北京当然很了解世界当前所面对的困境，也肯定会充分利用时机发挥本身的作用，争取最大的国家利益。谁能反对劝和促谈？纵使中国欧亚事务特别代表李辉首轮西行没有取得具体成效，却不失为一个好的开端。

今年3月10日，沙特阿拉伯和伊朗突然在北京宣布，决定恢复外交关系。事前，中国这位鲁仲连在幕后所做的劝和促谈的工作，竟然完全没有被西方媒体察觉。但劝和促谈从此有了可获成效的明证，也明显确立为中国外交的新标杆。

此前的2月21日，北京发布了《全球安全倡议概念文件》，几天后发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》的文件。4月26日则公布，资深外交官、前驻俄罗斯大使李辉将作为中国欧亚事务特别代表，从5月15日起，动身访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯，实际挑起调停俄乌战争的重任。中国外交部形容李辉的行程为“劝和促谈，为推动乌克兰危机政治解决做出中国的贡献”。

俄乌战争已经打了一年多。这不单是一场俄乌之间的战争，也是一场代理人战争，因此斡旋不易不在话下，但未必是一场徒然的努力。在中美关系剑拔弩张之际，中国大力推行劝和促谈外交，可以视为一种合纵战略，以对应围堵中国的连横战略（印太北约化）。因此，既是鲁仲连，也兼有苏秦的身影。在中俄联手之外，形成一个志同道合的新朋友圈。