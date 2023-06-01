郭振羽：从身份解构到身份建构 ——新加坡华人尚待完成的旅程

早期南来华族自称“过番客”或“南洋客”，毕生理想是衣锦还乡，荣宗耀祖；如果不幸病死异乡，也希望能将遗体运回故乡，无论如何都要叶落归根，不可埋骨异乡。

自开埠以来，华裔移民以及后代，始终占新加坡人口多数，是中国大陆、香港、台湾大中华区之外唯一以华族占多数的独立国家。这200年间，华族的身份认同由于历史原因，经历多次的嬗变，由19世纪的“过番客”，到“华侨”，到“华人”，到“新加坡华人”。

新加坡自开埠以来就是个移民社会，是个由多民族构成的多元社会。华族原就是新加坡多元民族社会的构成分子；不仅如此，华族人口和身份认同也是多元的，可以说华族身处在一个双重多元的环境里。在错综复杂的200年历史长流中，新加坡华族身份认同一直在建构转换之中。

1819年1月29日，英国东印度公司官员莱佛士登陆新加坡，与柔佛的胡申苏丹和天猛公签订条约，辟新加坡为自由港。这也是新加坡有信史之始。当年居民人数，史家并无定论，只称原住民约150人，以捕鱼为生；也有学者认为人数不止于此，分居热带丛林深处。一般公认以1819年作为新加坡开埠之始，吸引各方移民前来。

1824年，莱佛士和柔佛统治者签订新约，新加坡正式成为英国海峡殖民地。当年人口已超过1万人。到1836年，人口增加到将近3万人，主要来自中国南方、临近的马来半岛、荷属印度尼西亚，以及印度、锡兰（今斯里兰卡）等地；其中华族占多数，达45.6%。华族人口大多来自闽粤地区，包括闽潮粤客琼榕六大方言群，为多元方言群定性，成为华族社会结构和身份认同的基石，至今未变。