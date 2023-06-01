胡逸山：有效与务实的亚细安中心观

每当本区域的权力博弈处于动荡不定的湍流状态时，所谓以亚细安为中心的区域安全论述便会再次浮现，并小心翼翼地在各权斗漩涡之间游走。亚细安中心观不时会被呈现为本区域地缘政治角力，或政治安全组合的某种常态。无论是因为区域内外强权争霸，抑或是区域内一些国家的内部斗争外溢，导致亚细安中心观的偏离，一般会被认为离经叛道而必须尽快修正。

就如月前美国、英国与澳大利亚的首脑，在美国加州圣地亚哥军港上，正式为澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）主持揭幕。联盟的其中一项主要内容，即英美辅助澳洲建设核动力（但非核武装备）潜艇，能把澳洲潜艇的无需补给航程延伸到南中国海，也就会影响本区域各强国之间的军力投射。这就引起了本区域各主要国家低声做出一些或正或负的表态。一些国家认为联盟会巩固以亚细安为中心的区域安全观，另一些看法则相反。

其实，这种竭力要让亚细安在本区域的政治安全体系里扮演“领衔”角色的论述，可追溯到上世纪末美苏冷战结束后不久。当时，虽然美国可谓世界上单一的超级大国，但它却很快地把注意力转移到财政预算考量，以及其他国内课题上。美国反而开始在安全层面上淡出本区域，如把它在菲律宾的苏比克湾与克拉克军事基地关闭等。