杨军：中美冷战的铁幕已然落下了吗？

广为美国人所诟病的天下主义与王道思想回流，也顶多不过是一种传统文化观而已，并未上升为中国的外交政策。这显然同冷战时期两大阵营的意识形态之争不可同日而语。

近日来，美国朝野有关中美新冷战的讨论甚嚣尘上，就连一向稳健而老派的基辛格博士也警示，中美关系已处于“冷战的山脚”；并告诫人们，如果中美之间发生“第二次冷战”，将比第一次冷战更加危险，“中美之间的战争即使不会摧毁文明，也会让文明倒退”。尤其是近来双方频繁军演，更让人不得不正视这一问题之严峻性。笔者认为，如果我们要谈论冷战，就必须先得回溯冷战史，对冷战开始的时代背景有一个清晰的认识，然后再参照今日中美间的主要分歧，才会清醒地判断冷战铁幕是否已经落下。

所谓冷战，在英国作家乔治·奥威尔（George Orwell）看来，就是苏联和西方国家之间的意识形态冲突。1945年10月19日，奥威尔在《论坛报》（Tribune）专栏文章中，使用“冷战”一词来描绘活在核战争阴影下的世界，并且警告这样的世界将会是“没有和平的和平”。1946年2月，乔治·凯南从莫斯科向美国发回了一则“长电报”（Long Telegram），认为苏联外交政策的根源深植于内部制度，本质是共产主义意识形态的狂热，以及旧式沙皇扩张主义两者的混合体。因此，美国与苏联的目标和哲学无法调和，长期冲突亦不可避免，美国必须做好从事长期斗争的准备。同年3月，在野的英国前首相丘吉尔也指出，苏联在“自波罗的海的斯德丁，到亚得里亚海的里雅斯特港”之间建立起了“一道铁幕”，在每个红军占领的国家，建立起了亲共政府。因此，美国与英联邦必须结盟，去应付目前的、即刻的威胁。