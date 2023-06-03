韩和元：当世更需要舒曼而非基辛格

5月27日，美国前国务卿亨利·基辛格迎来100岁生日。百年前的1923年，基辛格出生在德国巴伐利亚的一个犹太家庭。在他生命中的头15年里，亲眼目睹了纳粹政权的崛起。作为一个来自纳粹德国的犹太人，他曾遭遇巨大的苦难，在大屠杀中失去了13个家庭成员和无数的朋友。1938年，他的家庭从纳粹统治之下逃往美国。

基辛格在纽约长大。据说，青少年时期，他非常羞涩，很少开口讲话。成为美国公民后，1943年他应征入伍，二战期间作为一名美国士兵回到了祖国德国，为美军从事反间谍工作。返回美国后，他凭借奖学金在哈佛大学就读政治学，并于1954年获得博士学位。之后，他在哈佛任教，并成为国际政治领域的知名专家。1969年，基辛格被总统尼克逊聘为国家安全顾问。1973年，尼克逊任命他为国务卿，他一直任职到1977年1月福特的总统任期结束。

这一段人生经历，听起来多少有点像“美国梦”（所谓的美国梦有广义和狭义之分，广义上指美国的平等、自由、民主；狭义上指一种相信只要在美国经过努力不懈的奋斗，便能获得更好生活的理想，亦即人们必须通过自己的勤奋工作、勇气、创意和决心迈向繁荣，而非依赖于特定的社会阶级和他人的援助。许多欧洲移民都是抱持着美国梦的理想前往美国的）的典范了。这似乎就不难理解，他会以一种近乎感性的方式崇拜美国。对于这个收容他的国度，他曾经写道：“在其他任何地方都找不到同样慷慨的精神和没有恶意的东西。”