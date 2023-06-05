纪赟：新加坡华文报业的新挑战

《联合早报》在过去取得了巨大成就，但未来却依然面临无数未知的挑战。下一代新加坡人可能不但是以阅读英文报刊为主，还会比我们更为开放自由，更加西化，更为接受新媒体。我们现在所坚守的，可能都会在未来不断面对一次又一次现实变革的挑战。

6月2日有幸参加林任君先生的《世事任君谈》新书发布会。与一般走过场，说说场面话的发布会不同，此会不但有内幕披露，更有相当激烈的现场观点交锋。这体现了报业控股，包括林任君本人务实、智慧、坦诚、大度的一面。没有一定的胸襟气度，就不会有这样有意思的发布会布置。

此书中不少文章曾公开发表过，故很多人都对林任君文章的风格与政治立场较为熟悉。林任君文章在思想上有一以贯之的原则，我将之归纳为中立的保守主义，这其实也是我个人的政治立场，也就是特别强调保持社会的传统价值观与社会稳定，认为社会秩序、家庭价值与旧有的道德准则具有优先性，而反对过度与过快的社会变革。与此同时，林任君对于策略上渐进的变革持开放与中立的态度，他总体更强调渐变与对于传统的尊重。

从文集之中看，林任君直言不讳地反对将西方价值观引入新加坡；强调要保护华文的文化生态；以及他类似于中国传统士大夫“道济天下”的责任感与使命感，大体都可以反映上述思想。