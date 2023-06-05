殖民时代物品如何归还？

时下的德国科隆，因为非洲研究欧洲会议的关系，进入持续近两周的非洲文化节模式，从科隆大学开始，延伸至全城多个博物馆、剧院、艺术空间，6月初两周的德国科隆将密集讨论有关非洲的文化、经济、历史、能源、发展等议题。而围绕欧洲殖民时代占据非洲及世界多地的物品归还这一世纪发问，得以重启。

从5月30日开始，围绕馆藏文物，劳滕施特劳赫博物馆进行了“展中展”形式的内嵌对话展览，通过声音、装置、影像、讨论会等形式，策展人在德国著名民族志学家威廉·乔斯特（Wilhelm Joest）的人类学、人种志藏品的基础架构上，植入了大量当代性、互文性、去殖民式对话。虽然这些展览有着非常深厚的学科史因素，涉及人类学的学科原罪，现代学科建构过程的跨文化、跨物种杀戮罪因，欧洲发展的现代原罪，世界新秩序的可能等问题。

用普通受众的眼光看，实际上在讨论几个具体问题：既然意识到某些学科在建构过程的不公平性和内在残忍，我们现在的学科发展如何改弦更张？欧洲建立的政治、文化、经济秩序，是以全球南方国家的制度崩溃、文化凋零、个体死亡为代价的，是否应该启动赔偿程序，如何设计一个公平而持续的赔偿机制？谁是赔偿的主体？如何创造一个后殖民的解决架构，让所有的当事国家、族群、文化群体能够进行真正对话，而非简单的罪与罚？欧洲现代博物馆中大量源自全球南方国家和全球化边缘国家的物品，大部分是通过杀戮劫掠而来，这些物品是否应该或如何物归原主？