川岛真：G7广岛峰会联合公报中的“中国”

上个月在广岛召开的七国集团（G7）峰会，在发表的联合公报中，有关中国部分加入了比上届峰会更深入的内容——“作为G7的合作伙伴，我们就支撑各自对华关系的下述焦点上团结一致”，表达了对中强硬的意愿。中方对此声明表示强烈不满和反对，但也不会因此而停止与发达国家间的对话。那么，联合公报包含哪些内容？

第一，明确区分中国和俄罗斯。美国向来都在谴责中俄的专制主义，日本则认为中俄是“试图通过力量改变现状”的国家，将其视为铁板一块。但是，这次的公报明确将中俄两国区分开来。非但如此，还要求中国敦促俄罗斯停止军事入侵乌克兰。

第二，对中国采取了有条件的“参与”政策。在本公报中加入以下内容：“我们随时准备与中国建立建设性和稳定的关系，认识到与中国坦诚对话和直接向中国提出我们的关切的重要性。我们的行动符合我们的国家利益。鉴于中国在国际社会中的作用和经济规模，有必要在全球课题和共同利益领域同中国合作。”值得关注的是采用了“对话（engage）”和“直接（directly）”等措辞。普遍认为美国已经放弃与中国对话的政策，但在此可以看出对话政策再次得到首肯。另外，发达国家“直接”向中国表达关切，表明了要继续与中国直接交流的意愿。只不过说有准备（prepare）展开上述行为，或将根据中方态度做出改变。