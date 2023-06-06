邓曦泽：后领土后地缘时代与俄乌战争的愚蠢 ——俄乌战争沉思录之五

当前，最麻烦的是观念与现实的冲突：一方面，世界在事实上已进入后领土后地缘时代；但另一方面，人类还没有形成后领土后地缘观念。这种认知错误导致所有国家（尤其是大国）都犯了普遍性政治错误，直接导致世界仍然存在诸多原本可以避免的地缘政治现实冲突与潜在危机，如俄乌战争、台海危机等。

世界是否已发生变化，这并不因人们对世界的认知而改变。尽管世界各国都仍沉溺于几千年以来的传统领土观与地缘观，但实际上，传统意义的领土占有与地缘控制，已远不如过去那么重要，以致可以认为，后领土后地缘时代已经降临。可是，非常遗憾，全世界，尤其是大国，仍然囿于传统领土观与地缘政治观，并因此导致许多无意义的冲突和战争。俄乌战争便受这种落后观念所支配，尽管它深刻改变了世界格局，但根本上是一场愚蠢之战；如果调整观念，这场灾难本是可以避免的。

鉴于此，本文明确提出“后领土后地缘”观念。基本含义是：二战后，尤其是1970年代以来，以信息化为主要技术条件的全球交通通讯大发展，和日益扩大与成熟的全球市场相互作用而形成的全球化，使得对于财富生产和国家安全而言，科学技术、资本与管理的重要性（权重）都日益增大；领土与地缘的重要性都日益下降，使世界进入后领土后地缘时代。不过，不应在一个点上理解领土与地缘的价值，而应在一条变化线上理解价值变化。

本来，后领土后地缘时代之必然降临，早已蕴含于二战后的全球化趋势中，1970年代甚至更早便预见之；波斯湾战争、俄乌战争都在传递相关信号，但尚无人一语道破。尤其遗憾的是，作为当今世界最重要的社会思想生产国，美国的反应也很迟钝，政治精英与知识精英都没有意识到后领土后地缘时代已然降临。