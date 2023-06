林原：金刻羽理解“原版中国”吗？

《纽约时报》网站先后刊出两篇文章,戴维·马尔凯塞(David Marchese)的《金刻羽:美国真的能理解中国吗?》以及彼得·科伊(Peter Coy)的《一个美国不理解的“原版中国”》,都涉及伦敦政治经济学院教授金刻羽的书《新中国策略:超越社会主义和资本主义》(The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism)。金刻羽声称,西方对中国的理解存在“严重缺陷”(关于中国的经济野心等方面)。若单就美国而言,官员与学者一般在太平洋彼岸,基于在该国的知识、经验看中国,理解中国问题有局限——但这种局限应包括两方面,既未注意到中国部分积极因素,又对种种弊端、黑暗的认识不够全面。假设美国真能完全、彻底掌握当代中国方方面面的情况,对中国总体评价未必会比现在更正面。

中共高官家庭出身的金刻羽,对中国的理解是否存在“严重缺陷”?比如她认为,中国当前的经济挑战是克服中等收入陷阱,“这不都是关于要取代美国成为全球霸主,那会给中国带来巨大的负担和责任。我不认为中国已经做好准备或愿意承担那些责任”。中国发展的目标包括克服中等收入陷阱,但不限于此。中国有更长远目标,比如在经济、科技、军事等方面“赶超美国”。至于“赶超美国”后,如何承担相应责任(像“世界霸主”那样),中国最高领导层或未深入思考。因为特定局限,他们在一些方面缺乏远见卓识。