林原：金刻羽理解“原版中国”吗？

《纽约时报》网站先后刊出两篇文章，戴维·马尔凯塞（David Marchese）的《金刻羽：美国真的能理解中国吗？》以及彼得·科伊（Peter Coy）的《一个美国不理解的“原版中国”》，都涉及伦敦政治经济学院教授金刻羽的书《新中国策略：超越社会主义和资本主义》（The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism）。金刻羽声称，西方对中国的理解存在“严重缺陷”（关于中国的经济野心等方面）。若单就美国而言，官员与学者一般在太平洋彼岸，基于在该国的知识、经验看中国，理解中国问题有局限——但这种局限应包括两方面，既未注意到中国部分积极因素，又对种种弊端、黑暗的认识不够全面。假设美国真能完全、彻底掌握当代中国方方面面的情况，对中国总体评价未必会比现在更正面。

中共高官家庭出身的金刻羽，对中国的理解是否存在“严重缺陷”？比如她认为，中国当前的经济挑战是克服中等收入陷阱，“这不都是关于要取代美国成为全球霸主，那会给中国带来巨大的负担和责任。我不认为中国已经做好准备或愿意承担那些责任”。中国发展的目标包括克服中等收入陷阱，但不限于此。中国有更长远目标，比如在经济、科技、军事等方面“赶超美国”。至于“赶超美国”后，如何承担相应责任（像“世界霸主”那样），中国最高领导层或未深入思考。因为特定局限，他们在一些方面缺乏远见卓识。