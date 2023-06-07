吴俊刚：当对话变成对呛

中美是否终须一战呢？这也未必。只要台湾不敢宣布独立，北京大概就不会也不必动手。所谓世事如棋局局新，美国目前麦卡锡式的偏执狂，也不可能持久不变。中国毕竟不是苏联，更何况中美之间有着极大的商贸利益交织。但双方恶斗持续，必然产生外溢效应，其中之一就是把整个亚太地区都卷入军备竞赛。

本届香格里拉对话，美国和中国没有对话，只有对呛。中方事前拒绝美方要求两国防长在对话会期间会晤。一般以为，这主要是因为华盛顿拒绝解除对中国防长李尚福的制裁。实际上问题远比这复杂。总体而言，美国过去几年来的布局，已改变整个亚太地区的军事形势，对中国形成一个包围圈。当中最为关键的当然是台湾问题，这是中国最红的底线，丝毫逾越不得。

对中国来说，保持两军的沟通渠道是重要的，以避免任何擦枪走火事件发生。但两国防长在此刻对话，似乎没有什么实质意义。在美国已完成包围部署的情况下，对话并不能改变现状。美国方面的终极意图，现在也已图穷匕见，那就是奥斯汀在香会演讲所重申的：美国致力于维护台海现状，反对任何一方单方面改变现状。

简单说，这就是美国在台海的终极战略目标。所谓现状，就是一中一台，而所谓维持现状，并没有时间表。对中国而言，维持现状就是不能统一，这是难以接受的；无限期的维持现状，则统一也遥遥无期。这也是北京不可能接受的。