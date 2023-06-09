郭良平：中国的AI社会主义机遇

无论在中国还是在西方发达国家，中美之间的竞争是放在资本主义框架中来审视的，都忽视了这轮新技术革命所创造的生产力的后资本主义特点。也就是说，历史的发展未必会继续沿着资本主义道路走下去。

中国面临的形势是，一方面以ChatGPT为契机，人工智能（AI）表现出来的广泛潜能，以及它对经济社会的再塑造的前景令人叹为观止；另一方面是发达国家在AI和其他前沿技术的发展上，对中国的全面脱钩、封杀和打压，以防止中国在第四次工业革命中弯道超车，并掌控塑造未来的主动权。在这场竞争中，鹿死谁手尚无定论。

改革开放以来中国的创新指标，无论从研发投入、专利申请、论文数量和产业发展（尤其是平台公司和金融创新）上都一路飙升，但这些都是在全球化高潮中取得的，从国外得到不少好处。同发达国家脱钩后能否保持这个势头还很难讲，但从历史上来看，中国的创新能力一直不突出，这既有体制的根源，也有文化传统和国民性的因素。

中华文明走了一条独特的路径——很早就建立中央集权的大一统体制，在文化上一直比较保守，再加上地理位置上偏安于欧亚大陆的一端，使它成为古代四大文明中，唯一延续至今的文明；但也在近代被西方工业文明远远甩在后面，一个半世纪以来一直处在模仿和追赶的位置。40余年的改革开放，使中国现代意义上的综合国力大增，快要与美国并驾齐驱了。这给中国在更大的国际舞台上发挥作用的能力，尤其是在全球化条件下。然而，全球化的突然逆转以及发达国家日益紧逼打压，给中国的崛起带来很大的不确定性。但这也为中国以另一种方式发挥世界历史上的关键作用，创造了条件。