柳金财：侯友宜应吸纳郭台铭两岸论述

相对于赖清德鲜明的务实台独路线，侯对两岸关系过于谨慎、不沾锅、采微妙暧昧的论述。这虽能争取南部浅绿民众的转向支持，但却丧失泛蓝基本盘社会群众，自失阵地。

台湾新北市长侯友宜作为国民党征召的总统参选人，本有义务宣扬党的政纲及政策，如认同九二共识、反对台独、反对一国两制；然而，他却对九二共识持模棱两可的态度。相对于民进党总统参选人赖清德明确反对九二共识、标签化九二共识就是一国两制，侯友宜提出的两岸政策主张相对空泛，从“不要当大国的棋子”“一杯水理论”到“大家都在一个中华民国底下”，政策实质内容略显空洞。

侯友宜接受国民党征召后，几乎没有再针对两岸政策与议题提出具体论述。综观他在提名前的两岸及国际事务论述，过于模糊不清游离不定，相对于民众党柯文哲倡议“两岸一家亲”，表示“了解与尊重”大陆对九二共识的坚持，提出了战略模煳的两岸论述；赖清德则主张不承认九二共识，也清晰否定九二共识，模糊地倡议台湾独立（主张务实台独、非法理台独）。

非常清楚的是，在各政党政策论述政治光谱排列及空间方面，显然侯必须提出有别于赖所主张“台湾事实上已经是一个主权独立的国家”“务实台独”的两岸论述，只有战略清晰地表述坚持九二共识，始能在选举市场中提供集体诱因选择，在巩固泛蓝基本选票的基础上，积极拉拢中间选民，透过分进合击策略，获得选票极大化目标。