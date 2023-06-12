李志良：东南亚应为西方“去风险化”做好准备

既然G7积极寻找与南方世界的合作，这也透露出前者要打造中国以外的“新世界工厂”。东南亚应借助这次机会，吸引更多来自发达国家的半导体投资，以便巩固和提升东南亚在半导体供应链的地位。不管是地理位置还是半导体产业的基础，东南亚依然是最有条件吸引半导体大国投资的地区。

七国集团（G7）峰会后，国际关系上出现了“去中国风险化”（de-risking China）这新词。比起美中贸易战时代所掀起的“脱钩”（decoupling）来说，“去中国风险化”较为温和，甚至带了商业色彩。但整体来说，这个来自于欧盟委员会主席冯德莱恩的词，都是基于中国作为西方世界的“系统性竞争者”（systemic rival）。

在G7广岛峰会上，我们看到主办国日本发挥它和发展中国家密切关系的作用，邀请了印度、越南、印度尼西亚（亚细安轮值主席国）、科摩罗（非盟轮值主席国）、巴西和库克群岛（太平洋岛屿论坛轮值主席国）。再加上美国盟友澳大利亚和韩国，世界各地最重要的代表都被请到广岛峰会。在南方世界（Global South）领袖们面前提出“去中国风险化”倡议，不但显示七国集团的团结，更表现西方世界对发展中国家的“合作”诚意。

广岛峰会过后，美方也对外发出消息。美国商务部长雷蒙多透露，参与印太经济架构（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）的14国贸易代表已达成共识，将成立理事会协调供应链活动，以及建立危机应对网络，让各成员国发出潜在供应链断裂的预警。因为所透露的信息较为含糊，各国是否须要提供机密信息，暂时不得而知。以亚细安七国（印尼、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、文莱和新加坡）的角度来说，最大的担忧是美国和盟友（日本、澳洲和韩国）借用IPEF理事会和危机应对网络这两个机制，对各国进行“去中国风险化”的监控或管控。