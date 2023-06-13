伟达：中美关系的“最后”缓冲期？

从现在到未来的半年时间里，有两大变量因素可能影响中美关系。一个是俄罗斯入侵乌克兰的战争已进入收官残局，再一个就是中美在台湾海峡和南中国海对潜在擦枪走火危机的有效管控。这两大变量对中美关系而言，可以是负能量，也可以成为正能量，关键是事在人为，对重大机遇如何加以把握。

不久前在日本举行的七国集团（G7）峰会，在会后发表的首脑宣言中，前所未有地在经贸关系、台海安全与结束乌克兰战争等三大方面，针对中国表明了“去风险”的共同态度和警示。中国官方也随即发声，对G7首脑宣言加以反驳谴责。国际舆论普遍认为，这代表中西方阵营新一轮对立对抗的正式形成。

但在这个相当“冰冷”的大背景下，也不是一丝暖流都没有。美国总统拜登在G7举行的记者会上，就宣称“中美关系即将解冻”。最近，中共外事负责人与美国国家安全顾问在维也纳举行了两天密集会晤，随后传出中国商务部长访问美国，及美国国务卿会在近期访华的消息，拜登称他本人也将很快与中国最高领导人通话。再长远一些，据称由于今年的亚太经合组织领导人非正式会议，将于11月份在美国旧金山举行，届时中国最高领导人计划前来参会，并顺便访美。

根据正常的外交运作和惯例，从现在起到11月的半年时间内，中美关系有望出现和缓迹象，即为领导人访问铺路，需要比较融洽的气氛。现在的关键问题是，中美双方能否把握住这难得的一丝暖流和机遇，为大幅度改善双边关系迎来转机？还是面对契机仍然无所作为，白白浪费掉宝贵的缓冲期，而导致中美之间未来可能的更大冲突和危机？