黄一展：国家需要能做正确决定的领导人

法国总统马克龙前阵子大概过得不太顺，他将法定退休年龄从62岁提升到64岁，结果掀起了排山倒海的抗议声浪。虽说仅仅调高两年也只不过是延后了财政崩溃的时间点，并未真正解决养老金捉襟见肘的根本问题，然而也就是这对国家财政负担看似理性的改革法案，导致法国各地爆发大规模抗议活动，相比几年前的黄背心事件，更是有过之而无不及。

众所周知，法国的社会福利是出了名的优渥，工会组织也极为强悍，不时以罢工或更激烈的手段来为劳工争取好处。早在二战结束时期，在战时主要协调全国抵抗侵略者的“全国抵抗委员会”就已引进退休金制度，保障工人及其家人在无法继续工作时，仍能由国家提供充足的经济支持，满足晚年的物质生活。这也是法国人无论支持什么党派都引以为傲的制度，毕竟比起欧洲其他国家，法国的退休金机制可谓十分令人羡慕。

但支付庞大的退休金是有成本的，在经济高速发展时，属于劳动人口的战后婴儿潮人数比率最高，在1960年代，平均六七名工作人口负担赡养一名退休人口。然而，随着医疗进步，寿命大幅延长，少子化与家庭观念的改变，到1990年代，这个比例慢慢变成平均两三名工作人口就要养一名退休人士。2000年以降，各国面临高龄化社会已不是新闻，在欧洲，又以发达程度最高的西欧诸国最为严重，任何对人口趋势稍有研究的人都不难看出，长此以往，过不了几年，搞不好平均每一个正在工作的人，可能得养超过一名退休公民，国家的税收与支出倘若无法平衡，财政崩溃是必然的下场。