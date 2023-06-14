金建国：拜登重拾产业政策再塑美国制造业

虽然现在判断美国重塑制造业的绩效为时过早，但凭借美国的综合国力和创新能力，低估美国制造业的重新崛起是战略误判。

美国制造业相对中国制造业的规模衰落了。在全球化的影响下，美国制造业走向了外包的道路，外包流失了工作岗位，影响了美国工人收入，但提高了美国跨国公司的利润。多届美国政府都曾试图推动美国制造业的回流，收效甚微。特朗普政府倡导“美国优先”和“美国制造”没有明显成效。冠病疫情下，美国突然感受到口罩和呼吸机掌握在中国手里的现实危机感，促使拜登政府重新诉诸产业政策，重塑美国制造业。

产业政策原本就是美国制造业崛起的成功秘诀，美国第一任财政部长汉密尔顿在18世纪末发表的《制造业报告》（Report on Manufactures）被视为美国产业政策的开端。创立保护主义理论的德国李斯特，从汉密尔顿那里获得灵感。19世纪初，最有影响力的美国国会议员之一亨利·克莱倡导了一项构建美国经济体系的计划，主要内容包括高关税壁垒、中央银行，政府投资于改善公共环境的铁路、运河和道路。这些内容的实质就是实施产业政策，弥补市场经济的失灵。克莱的经济体系计划，直至19世纪末都是美国政府的标准政策。

制定适用于与中国竞争产业新政策美国人把产业政策定义为政府对市场力量的干预，以促进受青睐的公司或行业获得竞争力。产业政策的定义可以宽泛到政府改造社会的公共工程，包括19世纪的邮局、运河、铁路和赠地学院，以及20世纪中期的国家公路系统、广泛的电网和天然气管道项目。实施产业政策的理由是培育美国的生产力。