龙枭：大国对外战争如何结束

战争作为代价高昂的激烈政治手段，在《联合国宪章》确立的国际规范中，被严格限制使用。任何不经联合国安全理事会授权的对外战争行为，大有可能遭受道义谴责和国际力量制约。因此，世界各国普遍慎重使用武力，不愿轻易发动对外战争。然而，大国综合国力强、政治影响力大，使用军事手段迫使相对者屈服的可能性远远高于普通国家，承受战争代价的能力也远远强于普通国家。因此，大国在重大利益驱动下，具有普通国家难以具有的对外作战动机，表现出不怯于战的大国特质。

在第二次世界大战以后，人类没有再次发生波及全球的世界大战；但美国、苏联（俄罗斯）、中国等大国，不时爆发针对他国的大规模对外战争。这些大国的对外战争大部分已经尘埃落定，成为国际社会昨日之历史。在此基础上，探讨昔日的大国对外战争如何终止，也会对今天预判乌克兰战争具有启发作用。因此，笔者针对二战以后的大国对外战争，梳理总结了以下四种终止模式。

第一，以朝鲜战争为代表的“僵持而止”模式。美国、中国、苏联（空军以不公开形式直接参战）都深度介入朝鲜战争后，交战双方很快进入僵持状态，均无力大幅推进战线。最终，因苏联最高领导人变动，参战大国的最高决策者都没有继续作战的意愿，交战方谈判签署《停战协定》（韩国未签署），在实控线暂时停止战争。2009年，朝鲜宣布退出《停战协定》，但朝鲜战争至今仍然处于事实停止状态。