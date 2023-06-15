胡逸山：今年香会赫然降温

在过去20年来，香格里拉对话已演变成本区域以至全球在安全与防务课题上一个既务实又“便利”的论坛。就拿今年的香会来说，近月来中国与美国之间的全方位对抗，被许多观察家认为已提升至一个危险水平。双方看来都不肯轻易放松鹰派当道的态势。这两个大国军方当下据说没有太多有效的沟通管道，这肯定不是一个好现象，因为它可形成误解与误判，并上升为冲突。

譬如中国新任国防部长李尚福就好像不太在意会见他的美国同僚奥斯汀，虽然美方展现出急欲让两位防长会面的态度。在香会举行期间，中美两国防长一般都会举行双边会晤。但美方今年要求双边会晤时，却遭中方拒绝。中方看来是要美方做一些中方认为美方该做的事，来为会晤创造一个良好氛围。

中方可能认为美方至少制造了两组刺激性因素，蓄意对中国不尊重。狭义来说，自李尚福出任防长以前，美国就指责他安排中国军方采购被美国制裁的俄罗斯装备，而对他个人进行制裁。虽然美方认为即便针对李尚福的制裁没有取消，也不影响李奥会晤。但看来中国不这样认为，而是觉得那些个人制裁应被取消。更广义地来说，近月在台海之间紧张形势有增无减的大前提下，中方也对美方持续对台湾提供军事援助甚为不满。目前还不清楚中方是要美方移除狭义与广义的刺激性因素，抑或只是解除狭义的制裁，作为恢复双方防长会晤传统的先决条件。