李晓林：别让邻里小问题变成大麻烦

遇到通情达理的邻居，即使发生摩擦，通过双向的努力，也能把坏事变成好事。如果从自己做起，从现在开始，做个通情达理的好邻居，邻里关系是不是更和谐呢？

邻里之间因为噪音、污水、杂物阻道等引起的纠纷须对薄公堂吗？处理邻里纠纷有必要采取法律手段吗？据报载，邻里纠纷个案有逐年增加的趋势，当局拟加强执法或强制调解邻里纠纷。从某方面来看，邻里之间一些鸡毛蒜皮的小问题似乎有变成大麻烦的趋势。

很多来过新加坡的游客都对这里印象良好，认为新加坡人热情、友好，而且善解人意，乐于助人，值得信任。新加坡有花园城市之称，除了绿树成荫、四季花开的优美环境，鳞次栉比的摩天大楼，还有干净整洁的大街小巷，井然有序的交通秩序，便利而亲民的公共设施，归还碗盘也成为公众的自觉行为。从外到内，从上到下，从大到小，新加坡很多方面都表现非常出色，为何邻里关系方面的问题却越来越多呢？除了加强执法，普通民众可以为此做些什么？怎样避免邻里小问题变成大麻烦？

我们是移民家庭，定居新加坡十多年，虽然也遇过邻里之间的麻烦事，最后仍然收获了一大箩筐邻里之间的开心果。回望这些年的邻里往事，让人感慨颇多。怎样拥有良好的邻里关系，分享一下这些年我们一家和诸位好邻居之间的互动心得。