何越：英国华人对中国的不同态度

华人心里熟悉的亚洲地图，在不少英国人脑里只是一个模糊概念。英国华人来自亚洲四面八方，因为出生地的不同，他们对中国的态度是多样化的。

英国华人（British Chinese）的定义是混乱的，一群来自亚洲不同国家的相同面孔被归入这一类别。汉语里的中国人和华人被统一翻译成Chinese。在2004年从中国大陆到英国留学，继而定居的许多年里，我一直误认英国华人专指和我一样来自中国大陆的移民。后来慢慢发现，在英国的人口普查中，没有新加坡人、马来西亚人、越南人等的类别，都被英国人统称为中国人（华人）。

但这样的抱怨，似乎只有大陆华人才有同感。英国最大的大陆移民潮始于21世纪初期，是最晚移居英国的华人群体，因为主流华人群体是由早年移居英国的香港、马来西亚、新加坡等华人组成的，而他们早就习惯了自己在英国的身份称呼Chinese。一位年长的英国人无法理解我的不解，反倒迷惑地问：“你们长得都一个样啊！”

我能理解她的困惑，而且能听出她残余的殖民时代优越感，因为年轻英国人断然不会如此回答。不少亚洲国家曾是英国殖民地，但曾一直不受重视。华人心里熟悉的亚洲地图，在不少英国人脑里只是一个模糊概念。香港的确是个英国人喜好的好地方，有大英的文化，又有异域的东方风情，英语通行无阻。但香港具体怎么被殖民的，没有多少英国人知道。过去一年，由于俄罗斯侵略乌克兰，那个曾被一些英国人误以为是泰国（因为英语发音类似）的台湾岛，在英国突然名气高涨。