徐海娜：推广华文阅读需要“众人拾柴”

新加坡虽然有四种官方语言，但在学校和职场中，人们运用最多的还是英语。本地华人使用华语的现状是，在本地成长的二三十岁华人，虽可以用华语进行日常交流，但话题一深入，就得转用英语才行，更不要说阅读了。

我们都知道，儿童是未来的希望，想要提高华文水平，就要面向儿童做好华文教育。在学校，儿童都有上母语课程，但本地华人对下一代的华文水平，仍然存在普遍焦虑。只是在学校学习华语显然是不足的，但是社区和家庭的华语氛围也一言难尽。华人好像不太喜欢讲华语，反倒是其他族裔更愿意学习华语。然而，就是在这样一种不那么令人乐观的情况下，我看到老一辈华人没有放弃希望和努力，继续在“用爱发电”，令人深受感动。

新加坡有各种各样的华文读书会，多年来，他们坚持在社区举办儿童阅读推广活动。有一次，我收到一个读书会的邀请，去西部一个社区给小朋友们讲故事。那场活动本来宣称以华语进行，但是现场来听故事的，不仅有华人小朋友，也有不少印度族和马来族的小朋友，因此活动临时被迫改成用中英双语进行。我本来担心用华语说话的时候，有的小朋友会因为听不懂而失去注意力，但出乎意料的是，没有一个小朋友在听到华语时表现异样。原来不管用什么语言，只要声情并茂，能吸引到小朋友就可以了。但是，活动结束时，我还是有点小小的失望，因为有的华人小朋友拒绝领取送出的华文绘本，理由是“看不懂华文”；反而是其他族裔的小朋友对华文绘本显得兴致勃勃，问了一下才知道，原来他们有些也在学习华语，绘本附有拼音，能让他们更容易阅读。如此看来，华人的下一代，还须更加热爱自己的母语才行。