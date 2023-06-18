为何脱口秀在美国一枝独秀，到了其他非西方社会，有时候就显得曲高和寡甚至水土不服。

求学上作文课时，老师形容文章的理想境界，是“人人心中所有，人人笔下所无”——这是好文章获得共鸣的基础。后来发现，这一道理，也适用于相声以及脱口秀等以说笑话为生的艺人。他们须得穿透事物的本质，发掘现实里荒谬之处，然后以观众听得懂的方式包装笑话——用相声的行话叫“抖包袱”——再画龙点睛地通过夸张诙谐的方式，让听众在哄堂大笑中心领神会。

所以，成功的专业说笑话的艺人，一般都是智商很高的聪明才俊——心理学家发现，智商和幽默感有正比关系。古今中外，文明必然伴随着一层虚伪的面纱，通常以不容冒犯的社会或道德禁忌存在；用当下流行语，则是任何文明都有自身的主流政治正确，一旦触及，势必引发强烈反弹。这也正是说笑话艺人的潜在宝山，艺高胆大的多少都要上山去捋一捋虎须，借捅破那层虚伪薄纱来揭示荒谬甚至是残酷的真相，在博君一笑之际展示本身的才智。

已经放弃新加坡国籍的美国华裔脱口秀艺人谢必孜（Jocelyn Chia），由于最近在纽约表演时以新马关系为素材，特别是拿马来西亚航空MH370失踪事件开玩笑，在长堤两岸引发轩然大波。表演短视频在社交媒体流传后，新加坡外交部长维文和新加坡驻马国最高专员梅农相继公开表态，对谢必孜的做法表达“震惊”，并向所有马国人道歉，显示事件有可能对双边关系造成严重的伤害。