邓曦泽：过度竞争下的“自杀性社会”

虽然社会财富大幅增加，生活水平也大幅提高，但人们不仅没有变得悠闲，反而越来越忙碌，陷入越来越强烈的竞争之中。凯恩斯的预测缺乏博弈的观念，且没将人性自私这一假设贯彻到底。劳动力在分配中的博弈能力越来越低，导致收入趋于相对减少，社会财富越来越向富人集中。

一个触目可见的社会现象是，越来越多人，尤其是青年，因竞争压力过大而选择“躺平”甚至“躺凹”的生活态度和方式，如降低人生期望，减少甚至放弃努力，不结婚、不生育等等。所谓“躺平”甚至“躺凹”，是指因竞争与内卷相互加剧到一定程度（即过度竞争），而放弃某些合理人生目标的现象，这其实是一种“自杀”。

如果一个社会有越来越多的人放弃某些合理的人生目标，社会就会丧失生机和活力，逐渐萎缩，这样的社会就是“自杀性社会”。其实，“自杀性社会”不是一个地方性现象，而是全球性现象，如日本的“低欲望社会”。只不过近年来，这种现象在中国快速增多。



直接看，“自杀性社会”产生的原因是竞争过于激烈，导致内卷加剧，进而导致回报与努力很不成正比，且（边际）回报率越来越低，因而越来越多的人不愿意继续努力（即付出成本）而选择放弃。进一步探究则可知，虽然影响竞争与内卷的因素有很多，但技术进步对劳动力的替代，是竞争和内卷相互加剧的最重要原因。而且，目前看来，这种替代只会越来越严重，所以，“自杀性”现象只会越来越多，除非技术出现重大突破，彻底改变人类社会的运行逻辑和方式。