张若峰：俄缅深化合作将使缅甸问题复杂化

缅甸自“2.1”事件以来，军方已执掌政权两年多，在国际社会上仍遭到西方国家的各方面制裁和围堵，外交形势陷入相当程度的窘境。为了妥善解决缅甸问题，域外国家或组织纷纷介入缅甸事务，如亚细安的五点共识、日本的商人外交、中国的经贸合作等，该地区俨然已经成了域外大国地缘政治博弈的战场。

对于缅甸而言，为了打破外交困境以谋求国际支持，俄缅深化合作似乎是行之有效的选择。缅甸积极主动谋求同俄罗斯合作，尤其是两国的军事核能合作进程加快，反映了缅军政府的政治倾向。这表明，俄缅两国存在相当程度且不断强化的战略互信，缅军政府意图借助俄方来降低其他势力在缅的影响力，缅甸问题会因俄缅合作而更加复杂。

缅甸历来重视同俄罗斯的关系。近两年，俄缅两国不断深化双边合作，这体现在诸多方面：在经济上，双方致力于建立卢布—缅币直接兑换机制，减轻对美元和其他硬通货的依赖，缓解同样遭遇到的国际制裁，以促进双边经贸合作；在政治上，双方政治互信不断加深，在缅军方接掌国家权力和俄罗斯对乌军事行动中，互不谴责并予以大力支持，俄方认为，缅甸局势不代表威胁国际和平与安全，不同意在安理会讨论缅甸问题（除了罗兴亚难民危机）；在军事上，缅甸长期采购俄罗斯的军事武器装备，俄方也为其提供军事技能合作和培训人才，俄缅存在很强的军事联系；在能源上，缅甸积极主动接近俄罗斯发展核电能源项目，在今年2月6日，俄缅两国正式签署政府间和平利用核能领域合作协议，双方达成实质性的核电项目建设政府间协议和框架路线图，探讨在科研、医药、农业和食品业等领域有效和平利用核能。此外，缅军方为了急于摆脱西方跨国能源公司撤出的窘境，同样关注天然气、石油、水电等方面能源，双方能源合作迅速“落地生花”。