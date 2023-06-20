韩和元：韩国楼市可能会重蹈日本覆辙

题外话是，与日、韩面临同样困境的还有中国，那么中国楼市距离今天的韩国楼市还远吗？我的回答是：远乎哉，不远矣。一旦货币政策进入加息周期，再叠加其人口周期因素时，中国楼市大概率会步日、韩后尘。

全球房地产市场都在经历震荡调整，震动最厉害的莫过于韩国，一路狂跌的房价已经让不少韩国人心痛如绞。韩国首尔富人区——江南区曾经叫价32亿韩元（约335万新元）的一处房产，现在已经跌至23.5亿韩元，降幅达到26.5%。当地不少地产商开始给新房打七折，甚至承诺买房子送奔驰（马赛地）汽车。尽管如此，韩国房价依旧崩得不可收拾。据统计，韩国整体房价已连续9个月下跌，首尔的部分公寓售价急降30%至40%，但成交量仍较高峰期暴减超过70%。

更让韩国人忧心的是，楼市很可能会重蹈日本覆辙。当然，就这个问题，首先要解答的是：何谓日本覆辙？

中国最大地产商万科的前董秘谭华杰，曾基于27个可以追溯20年以上房价增速数据的国家和地区的数据，予以分析，他发现很多国家在房地产崩盘之后，还可重回升势，即这些国家仍然遵循着经典地产周期运行。但他也惊讶地发现，日本是个例外——这个国家的房地产市场从1991年崩盘以来，到他研究时止，近30年里一直处于持续下跌的状态，创了发达国家地价下跌近30年的最长纪录；也是房地产市场泡沫破裂后，近30年依然未能恢复的唯一个案。