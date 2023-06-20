陈留俊：网络暴力的社会根源

媒体的最基本职责恰是及时公正地将真相公之于众，而不是现实中常常出现的缺位、不作为、有意偏颇，甚至沆瀣一气的现象，这实在是一个应对网络暴力时，须要解决的当务之急。

最近，中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，初拟20条内容面向社会公开征求意见，公众反馈截止日期是6月25日，如无意外，会很快实施。该意见的背景是近期出现多起网络暴力事件，造成一定的人员伤亡和社会负面影响；意见对网络暴力中的公民权益维护、构建网络秩序、定义网络暴力犯罪、提供法律救济、推动综合治理等内容做出详细规定。

相信有很多专家学者和权威人士参与其中的意见稿，已经尽可能地考虑到各种因素，也会对网络暴力现象产生一定的震慑作用，只是今后的工作难点依然非常清楚，恐非一份文件可以解决。这些难点至少包括：很难对网络暴力行为进行认定，这里的行为主体、内容分析、暴力界定等，都会在带来巨大工作量的同时，产生巨大争议；论证网络暴力行为与严重犯罪后果之间的因果关系，也极为困难，不管是针对个人还是群体的网络暴力，其间的直接联系，大部分时候都很难用证据加以固定。由此看来，法律措施固然重要，却更多是“法者禁于已然之后”的无奈。探讨并了解网络暴力现象的社会根源，并加以引导修正，可能才是治本之策。

网络暴力往往针对社会热点事件的发生，信息公布缺乏及时性、透明度和公信力是直接原因。几乎所有社会热点事件本身，就包含背离常理、权力傲慢、巨大后果等等因素，是民众急于知道真相并寻求正义的焦点，它比一般事件更需要在最短时间内给公众以尽可能详细的交代，在尊重隐私和法律的基础上，提供给公众感兴趣的所有细节，并且是在日后经得起查证的可靠信息，如此才会让网络暴力没有产生的空间。