美国企业如何回应永续发展课题

但凡关注永续发展议题的人，对环境、社会和治理（ESG）这几个词汇应该都不陌生，若要更深入针对细节探讨，可以衍伸出各种复杂的指标与规范，诸如气候相关财务信息披露工作组（TCFD）、社会投资回报率（SROI）、负责任投资原则（PRI）等。对企业来说，营运的思维也早已从过去股东至上的资本主义模式，转变成更注重“利益相关者资本主义”（stakeholder capitalism）。

各国的政策不一，但商业往往走在法规之前，不少大型企业早已嗅到这股不可逆的风潮，纷纷在不同领域制订永续发展策略，致力在生产与运营过程中，重视环保与社会影响力。金融界与投资机构也将ESG作为评估投资的参考，更有研究指出，若看过往数据，那些更愿意导入ESG的上市公司，相较于未建立ESG的竞争对手，股价表现得更好，员工向心力与消费者对品牌的信心也都更强。因此，一般相信，投入永续发展即便看似牺牲了短期的利益，长远来看，反而是为企业创造价值与可持续的盈利。

美国在这方面虽说倡议者众，但政府立法稍嫌缓慢，直到去年证券交易委员会才强制规范上市公司必须每年披露气候风险相关财务信息，不过前百强的多数企业早已有自愿性的披露，无论是在环境还是社会方面，公司高层多半都有永续发展认知，也积极寻求符合公司发展利益的解决方案。