亚洲安全议题上的各说各话

关于俄罗斯对乌克兰的入侵：虽然这场战争令美国及亲密伙伴坐立不安，但东南亚却对此漠不关心。对西方来说，这可谓不言而喻。但在亚洲许多欠发达地区，俄罗斯和中国对战争及其原因的说法，包括北约的“挑衅行为”，已获得相当多的认可。

作为亚洲地区规模最大的安全会议，英国国际战略研究所的2023年度香格里拉对话日前在新加坡落下帷幕。今年峰会的背景并不喜庆：俄罗斯对乌克兰的血腥入侵仍在持续，而中国国家主席习近平则继续对全球事务采取不妥协态度。

要论在这两天的国防外交活动中最为显而易见的事，那就是中美竞争还远未得到有效管理。两国之间几乎不存在积极有效的部长级双边对话，而两军之间的接触则更为有限。中国一个探空气球于今年早些时候在美国领空被击落，美国总统拜登为重启对话所做的努力也随之泡汤。一些高级官员正在进行接触，并有可能为高级别访问铺路（编按：美国国务卿布林肯已于6月18日访问中国）。但就目前而言，中国并不急于恢复接触。

随着美国警告说，中国军用飞机和船只极易擦枪走火的拦截行为，正在台湾紧张局势升级的情况下令人不安地增加，美国的伙伴们希望中国能够坐下来谈谈。他们认为，重点应该放在改善两军之间的沟通以建立信任。在今年的香格里拉主题演讲中，澳大利亚总理阿尔巴尼斯将更多的对话，描述为美中关系的“首要和最根本”守护栏。