张竞：中美磋商为何无法突破军事沟通障碍？

美国国务卿布林肯历经多回波折，终于出访中国大陆与北京高层对话，并且顺利获得习近平接见。不论真实沟通结果是否如意，至少在表象上，双方都有意改善互动关系，并且管控紧张情势，避免走向冲突。但布林肯在公开记者会上，还是不讳言，虽然经过努力沟通协商，仍然无法恢复双方的军事沟通管道，其中窒碍难通的真正原因何在？

2018年9月20日，美国国务院对外宣布，依据美国国会所制定之《以制裁反击美国敌人法案》（Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act），制裁在2017年向俄罗斯购买10架苏35战机，以及2018年采购S-400地对空导弹系统过程中，负责相关决策的时任中央军委装备发展部部长李尚福。

其实，当时宣布制裁中央军委装备发展部以及李尚福本人的所列项目，包括禁止申请出口许可以及运用美国金融系统，并将制裁对象列入美国财政部特别指定名单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List），禁止美国公民与制裁对象建立与保持商业往来关系；基本上仅止于宣示立场之表面文章，根本就无法产生任何所谓制裁或是遏制作用。