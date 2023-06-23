郭良平：双循环下探索社会主义

梳理好历史发展的逻辑、建立起面对未来的分析框架后，就比较容易突破旧社会主义和新自由主义左右两边的惯性思维，真正进行探索和开创。这种探索应该完全是开放式的，没有任何禁忌和教条束缚。

双循环战略是习近平于2020年11月在视察东部沿海地区，看到许多工厂因国外供应链被疫情阻断，不得不停工停产时提出来的。最近他在强调以内循环为主时说，这是为了在其他国家切断与中国的经贸联系时，中国经济仍可以运转。这同一些国家的“去风险”（de-risk）逻辑相同。但作为一个长期的国家战略，意义远不止此。中国在过去几十年建设社会主义市场经济中，市场经济已经初步建立起来，但社会主义还远远没有，双循环可为中国提供探索的空间。但如果不刻意努力，即便有了这个空间，中国仍有可能关起门来继续搞资本主义内卷，或者倒退回旧社会主义。

中国式资本主义的前景目前的中国经济在本质上是资本主义。虽然被视为异类而受到西方的打压，但中国面对的是与发达资本主义国家几乎完全相同的问题：增长乏力、市场疲软、就业、债务、通货膨胀、贫富两极化等，而且应对办法也一样。资本主义创造物质财富的能力让马克思惊叹不已，但他有理由不看好资本主义的前景，而这些理由都在中国出现了。

刺激消费、扩大生产、无限增长，资本主义的这些特点既有悖于自然环境的规律，也不符合人的本性。生态环境和自然资源遵循的是循环逻辑下的再平衡，而资本主义生产则呈线形无限扩张，结果是资源环境的退化和气候变化。物质生活水平在达到一定程度后，生活质量的提高主要来自精神方面，这是心理学研究反复证实了的。但资本主义常态，是物质生产几乎消耗掉人们的全部时间和精力，而且生产节奏越来越快，对经济社会的冲击越来越剧烈，对雇员的压力往往超出一般人的承受能力，导致心理疾病蔓延和社会戾气弥漫。