顾尔德：#MeToo风暴能撼动台湾父权结构吗？

#MeToo运动最重要的意义在于：性别关系中居弱势的女性开始公然发声反抗，对“沙猪们”当头棒吓，让父权尊严扫地。这当然是对父权沙文主义的一大挑战。

台湾在过去一个月间遭受#MeToo风暴袭卷，先从政治领域引爆，再扩大到教育、文化、传播、娱乐领域。过去一些习以为常的不平等性别关系正受到挑战，但台湾版#MeToo有可能松动瓦解根深柢固的父权沙文主义吗？

美国反性暴力运动家伯克（Tarana Burke）在2006年提出#MeToo这个词，透过在社群媒体上标示#MeToo以激发曾经受性侵害、性骚扰者的同理心，共同对抗性别暴力，之后五六年间，#MeToo运动逐渐风行全球。让#MeToo运动广获大众注目的契机是：2017年，美国好莱坞大牌电影制片人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）被指控涉入性暴力。当时巨星安吉丽娜·卓莉（Angelina Jolie）、桂莉芙·白德露（Gwyneth Paltrow）等人都加入指控行列。在美国影视圈呼风唤雨，且与民主党高层关系密切的温斯坦，终于在2018年被起诉，最后被判刑39年。

温斯坦案促使#MeToo透过网络如病毒般扩散，最终也逼迫各国政府在政治上做出回应。许多国家着手修法，若性行为不是出于双方合意，就可能触犯性侵害罪。