梁秉赋：从《孔子：即凡而圣》看美国学人的以古谕今

到了上世纪中叶前后，西方知识界已有余力开启“后现代”的文化反省，思考他们的社会在过去一两百年急功近利的高速发展过程中，对自身传统的摧枯拉朽是否已经走过了头。此即催生芬格莱特教授何以能从阅读孔子，而得那样的以古谕今之思想大势。

赫伯特·芬格莱特（Herbert Fingarette）为美国加州大学圣芭芭拉校区哲学教授，生于1921年，2018年以97岁的高龄辞世。先生虽以西方哲学为专业，但他1972年出版的一本讨论孔子的著作《孔子：即凡而圣》（Confucius: The Secular as Sacred，出版社为Harper Torchbooks），却在西方学术界（非仅汉学界）引起非凡回响。去年本书出版恰满50周年。

书之正文不过区区79页，但英国汉学家葛瑞汉（A. C. Graham，1919年至1991年）却称它“更新了我们所有的对孔子的想法，开启了如何重新认识这位圣人和向他学习的视角”。芝加哥大学汉学家顾理雅（Herrlee G. Creel，1905年至1994年）更盛赞，他记不起在自己研究孔子的这50年里，有任何一位学者的著作能比芬格莱特教授这一本书能给予人们更大的启发。加州大学伯克利校区历史系教授戴梅可（Michael Nylan）在追思文中，甚至说《孔子：即凡而圣》“改变了许多人的生命”。她的同事汉斯·斯卢加教授（Hans Sluga），以欧陆哲学专家的同行身份，指出芬格莱特教授就是一位经常会把被许多哲学家轻易越身而过的课题捡拾起来的学者。他就是在西方哲学界甚少关注孔子这个人物，以及对中国哲学只给予极低关注的时候，如此令人难忘地写出这本书的。

芬格莱特教授这本影响深远的英文原著，在2002年由江苏人民出版社中译为《孔子：即凡而圣》出版，复于2016年和2020年重印再版，译者为彭国翔和张华。